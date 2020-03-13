وزير التعليم : استمرار عقد امتحانات الدبلومة الامريكية في موعدها غدًا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إستمرار عقد امتحانات الدبلومة الامريكية في موعدها غدًا.
وتنقسم الدبلومة الأمريكية الى 3 أقسام :
1 – امتحان الـ SAT I
2 – امتحان الـ SAT II
3 – الـ GPA
جدير بالذكر أن الدبلومة الأمريكية شهادة الثانوية الأمريكية التى تناظر الثانوية العامة المصرية ، و تعتمد على عدة أشياء مختلفة داخل نظام متكامل للتعليم .
وبدأ امتحان السات فى 1901 من خلال عمل مشترك بين أكبر جامعات أمريكا لتنفيذ امتحان يقيس مدة استحقاقية الطالب لدخول الجامعة أو لا و تطور كثيرًا من خلال College Board و هى المؤسسة الوحيدة المسئولة عن هذا الامتحان و المنهج فى جميع أنحاء العالم .
وتنقسم الدبلومة الأمريكية الى 3 أقسام :
1 – امتحان الـ SAT I
2 – امتحان الـ SAT II
3 – الـ GPA
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إنه بالنسبة لوضع الدراسة في مدارس جمهورية مصر العربية ، فقد تقرر تفويض السادة المحافظين بالمحافظات التي تعمل بها الدراسة يوم السبت ، لإتخاذ القرار المناسب لتعليق الدراسة غدًا كل في محافظته وفق ظروف الطقس في كل محافظة.