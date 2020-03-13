وزير التعليم : استمرار عقد امتحانات الدبلومة الامريكية في موعدها غدًا





جدير بالذكر أن الدبلومة الأمريكية شهادة الثانوية الأمريكية التى تناظر الثانوية العامة المصرية ، و تعتمد على عدة أشياء مختلفة داخل نظام متكامل للتعليم .





و بدأ امتحان السات فى 1901 من خلال عمل مشترك بين أكبر جامعات أمريكا لتنفيذ امتحان يقيس مدة استحقاقية الطالب لدخول الجامعة أو لا و تطور كثيرًا من خلال College Board و هى المؤسسة الوحيدة المسئولة عن هذا الامتحان و المنهج فى جميع أنحاء العالم .







وتنقسم الدبلومة الأمريكية الى 3 أقسام :



1 – امتحان الـ SAT I

2 – امتحان الـ SAT II

3 – الـ GPA



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إنه بالنسبة لوضع الدراسة في مدارس جمهورية مصر العربية ، فقد تقرر تفويض السادة المحافظين بالمحافظات التي تعمل بها الدراسة يوم السبت ، لإتخاذ القرار المناسب لتعليق الدراسة غدًا كل في محافظته وفق ظروف الطقس في كل محافظة.

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إستمرار عقد امتحانات الدبلومة الامريكية في موعدها غدًا.