لمنع كارثة 2015.. ماذا فعلت البحيرة مع منطقة عفونة بوادى النطرون



وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بإجلاء المواطنين بمنطقة عفونة بمركز وادى النطرون لانخفاضها عن سطح الارض والتى سبق وأن تعرضت لسيول كبيرة فى 2015 وتم تسكينهم مؤقتا بمساكن المحافظة لحين انتهاء العاصفة وتوفير كافة متطلباتهم المعيشية كإجراء إحترازى للحفاظ على حياتهم وسلامتهم .





جاء ذلك خلال تفقدها لتداعيات سوء الأحوال الجوية بالقطاع الجنوبى للمحافظة والذى يضم مدن ومراكز وادى النطرون وابوالمطامير وبدر وكوم حمادة وقريتى الوفائية ومؤسسة البستان بالدلنجات.





واشارت نائب المحافظ إلى متابعة الدورية والمستمرة للوقوف على كافة الاعمال والجهود المبذولة لرفع اثار موجة الطقس السيئ والامطار الغزيزة التى شهدتها مدن ومراكز القطاع حيث تتم متابعة صفايات المطر والبالوعات وجاهزية معدات الكسح ومحولات الكهرباء وتفقد محطات الصرف والمياه والتأكد من مدى جاهزيتها للعمل بكامل طاقتها وكذا المرور على الطرق الرئيسية والفرعية وفتح مسارات جانبيها لتصريف مياه الأمطار فى حال وجود تراكمات.





كما تفقدت عمليات رفع تراكمات مياه الامطار الموجودة بالكيلو 86 والكيلو 100 على الطريق الصحراوى وتصريف مياه الأمطار المتراكمة التى تعوق حركة طريق الخدمات الدولى العلمين بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون وإدارتى الحماية المدنية والمرور ومتابعة رافع الصرف بالمحطة الرئيسية بوادي النطرون والتاكد من عمله بكامل طاقته.





وشملت جولة نائب محافظ البحيرة التحرك إلى قرية الإمام مالك فور تلقى بعض شكاوى المواطنين من وجود تجمعات مياه كبيرة بالشوارع مع المتابعة المستمرة لمدن ومراكز وقرى القطاع.





شدد اللواء المحافظ علي أهمية استمرار العمل الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين والعمل علي تلبية كافة احتياجاتهم في مختلف الأنشطة والقطاعات الخدمية .

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