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أخبار البلد

عزل مدينة نمساوية بالقرب من الحدود الإيطالية بسبب فيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:35 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس، عن اجراءات قصوى وعاجلة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، يأتي في مقدمتها عزل مدينة تيرول القريبة من الحدود الإيطالية والتي سجل بها أعلى عدد من الإصابات .


وقال كورتس في مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/ - إنه من أجل ضمان صحة المواطنين سوف تكون الحياة العامة في النمسا محدودة للغاية، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل بهدف منع المزيد من انتشار الفيروس أو على الأقل للحد منه .


وأشار كورتس، إلى أن تدابير جذرية جديدة ستطبق على البلاد بأكمله لمدة أسبوع على الأقل، مشيرا إلى أنه بهذه الطريقة يتم عزل المناطق المتضررة بشكل خاص في تيرول ووادي بازناون وسانت أنطون أم أرلبرغ ولن يتم فتح المقاهي والمطاعم في جميع أنحاء النمسا إلا حتى الساعة الثالثة مساء فقط. 


وذكر كورتس أن الإمدادات الغذائية والأدوية و المصارف ستعمل بشكل طبيعي .
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