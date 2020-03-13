أول تعليق من كلوب بعد توقف الدوري بسبب كورونا.. ورسالة للمشجعين

علق يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول ، علي إيقاف الدوري الانجليزي تحسبا لتفشي كورونا، بعد إصابه مدرب أرسنال وهودسون أودوي لاعب تشيلسي بالفيروس، وقررت بعض الأندية عزل اللاعبين.









وقال كلوب في تصريحات اليوم: " أنا حزين لوقف الدوري و أفهم أن مشجعينا سيرغبون في السماع من الفريق وسوف أقوم بذلك".









وتابع ، قبل أى شيء، يجب علينا أن نقوم بحماية بعضنا البعض، ولكن يجب أن يكون هذا هو الحال طوال الوقت في الحياة كمجتمع.









وشدد كلوب، على أنه صرح من قبل أن كرة القدم تبدو دائما أهم الأشياء فهي من الأشياء الأقل أهمية اليوم، كرة القدم ومباريات كرة القدم ليست مهمة على الإطلاق.





وواصل: "بالطبع لا نريد اللعب أمام ملعب فارغ ولا نريد تأجيل المباريات أو المسابقات، ولكن إذا كان ذلك يساعد فردا واحدا على البقاء بصحة جيدة فرد واحد فقط فسوف نقوم بذلك دون تردد".





وأكمل: "إذا كان هناك خيار بين كرة القدم وسلامة المجتمع، فلن تكون هناك أفضلية للكرة بكل تأكيد، ويتم تنفيذ قرار وإعلان اليوم بدافع الحفاظ على سلامة الناس، ولهذا السبب ندعم هذا القرار بالكامل".





وأوضح كلوب: "لقد رأينا أعضاء من الفرق التي تنافسنا يتعرضون للإصابة بالمرض أظهر هذا الفيروس أن المشاركة في كرة القدم لا تقدم أي حصانة إلى الأندية المنافسة والأفراد المصاب والذين سيتعرضون للإصابة كذلك في وقت لاحق، نفكر فيكم وندعوا لكم في صلواتنا".





وأضاف: "أن لا أحد منا يعرف في هذه اللحظة ما هو القادم، ولكن كفريق علينا أن نؤمن بأن السلطات تتخذ قرارات تستند إلى حكم أخلاقي سليم".





وأكد: "أنا المدير الفني لهذا الفريق والنادي، وبالتالي أتحمل مسؤولية القيادة فيما يتعلق بمستقبلنا على أرض الملعب، ولكن أعتقد أنه في الوقت الحاضر، مع وجود الكثير من الناس في مدينتنا والمنطقة والبلد والعالم يواجهون القلق والشك، سيكون من الخطأ تماما التحدث عن أي شيء بخلاف نصح الناس باتباع نصائح المختصين والعناية بأنفسهم وبعضنا البعض".





ووجه كلوب رسالة للمشجعين ، إن رسالة الفريق إلى المشجعين تتعلق فقط بالاهتمام بأنفسكم ضعوا الأولوية لسلامتكم وصحتكم، معلقا ، لا تخاطروا وفكروا في المعرضين للخطر في مجتمعنا وتصرف معهم برأفة قدر الإمكان".



