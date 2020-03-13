سخر من إجراءات مواجهة كورونا.. القبض على مصري في الكويت

ألقت السلطات الكويتية القبض على مواطن مصري وذلك بسبب السخرية من إجراءات وزارة الصحة الكويتية لمواجهة تفشي كورونا.





وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة للمباحث الجنائية ضبطت مقيما مصريا ظهر في فيديو وهو يستهزئ بالقرارات الأخيرة لوزارة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا ويتناولها بطريقة هزلية.





وأوضحت الصحيفة أنه تمت إحالة المواطن المصري الى جهة الاختصاص.





كانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، الجمعة، إصابة 20 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 100 حالة.





وأوضحت الوزارة أنها ستلزم جميع القادمين من المواطنين والمقيمين من جميع دول العالم عدا الدول الخاضعة للحجر المؤسسي، بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، مع متابعة أطباء الصحة الوقائية، واتباع الارشادات الصحية.



