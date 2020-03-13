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أخبار العالم

حقيقة فرض حظر تجول في الكويت بسبب كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:37 م
مصدر حكومي يكشف حقيقة
مصدر حكومي يكشف حقيقة فرض حظر تجول في الكويت بسبب كورونا
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قسم الخارجي
تداول رواد مواقع التواصل، خبرا مفاده فرض حظر التجول في الكويت في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد، إلا أن مصدرا حكوميا كشف حقيقة الأمر.

وقال المصدر في تصريح لصحيفة "القبس"، إنه لا توجد نية حتى الآن لفرض حظر تجول في شوارع البلاد، معربًا عن تمنيه ألا تصل الحكومة إلى هذه الخطوة.

وأضاف المصدر أن حظر التجول مرهون بزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، والوصول إلى أعداد لا يمكن استيعابها، مؤكدا  أن الحكومة تراهن على وعي الشعب الكويتي الذي انتفض لنداء الوطن.

وأضاف أن الكويتيين يثبتون دائما أصالة معدنهم في الشدائد، معربا عن أمله في ألا يزيد أعداد المصابين، مشيرًا إلى أنه لا حل إلا بالتزام الحجر المنزلي. 

وكان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، أصدر قرارًا يقضي بإغلاق جميع الحدائق العامة في جميع المناطق بالبلاد، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف التي تشهدها البلاد ومواجهة فيروس كورونا.

من جانبه قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، إنه وجّه رجال الأمن بمنع التجمعات في الواجهات البحرية وغيرها من الأماكن، وذلك حرصا على سلامة الجميع وتطبيقا لتعليمات وزارة الصحة.
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