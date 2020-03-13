AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد التنين.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفضات جوية جديدة.. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:59 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

كشف محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات، حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد بعد انتهاء منخفض التنين الجوي الذي ضرب البلاد وتسبب في أمطار غزيرة وصلت لحد السيول لمختلف محافظات الجمهورية.


وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر شاشة «دي ام سي»، مساء اليوم الجمعة، إن ذروة موجة الطقس السيئ على المحافظات  مرت وان فرص سقوط الأمطار ستكون بسيطة، متابعا :"أنه من المتوقع أن تكون هناك سيول على سيناء، وبداية من السبت المقبل سيحدث استقرار للطقس، وبداية من الأحد سيشعر المواطن بتحسن كبير في الأحوال الجوية".


ونفي مدير مركز التحاليل والتنبؤات، تعرض البلاد لاي منخفض جوي جديد خلال الفترة المقبلة، قائلا:«غير حقيقي، والأجواء تتم على وتيرة التحذيرات التي أصدرتها هيئة الارصاد الجوية خلال الفترة الماضية».


وأشار إلى أنه، ليس هناك أي تحذيرات خلال الـ 72 ساعة القادمة وان الأجواء ستكون هادئة تماما، موضحا أن الأجواء كانت تسير على وتيرة التنبؤات التى أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية، مضيفا: "لم نطلق ما يسمي بـ منخفض التنين على المنخفض الجوي الذي تمر به البلاد".

 

 

مطا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أيشا كلمة السر.. الأرصاد تكشف عن سبب استقرار الأحوال الجوية خلال الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

شبورة وانخفاض درجات الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

الأرصاد : تقلبات جوية وأمطار لدرجة السيول تضرب مصر من الخميس وحتى السبت

الشتاء يودع أجواء القاهرة بموجة عنيفة تضرب البلاد.. تفاصيل 72 ساعة لم تشهدها مصر منذ 1994

الموضوع مفيهوش هزار.. الأرصاد: أمطار الغد تصل حد السيول والرياح أعاصير

رد مثير لـ تامر أمين على «اللي قالوا الحكومة واخدة أجازة بُكره ليه وفي أزمة»

ترشيحاتنا

رسميا .. تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك أمام إنبى والمصري

تركت رضيعها 10 دقائق فعادت لتجده جثة هامدة.. تفاصيل

موجز السوشيال ميديا..غرق منزل ميدو بسبب الأمطار.. احمد شوبير يعلن عن قرار بشأن مباريات الدورى المصري

برفقة أبنائها.. ريهام أيمن تشعل السوشيال ميديا

محمد فضل يرد على مرتضى منصور: الحجز على أموال الزمالك بموافقة مسبقة منكم

بعد وفاة سيدة بـ كورونا.. ماذا يحدث في الدقهلية؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. أضرار شرب القهوة بحليب

الهيئة العربية للتصنيع تتكفل بتصليح الـ jeep سيارة الشهامة.. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس بالجبنة الشيدر مع السلطة اليونانية