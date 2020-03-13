حكم جلوسي بدون حجاب أمام أقاربي الصغار

حكم جلوسي بدون حجاب أمام الأقارب الصغار ؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته "ينفع أجلس بدون حجاب أو بشعري أمام ابن خالي أصغر مني بثمانية أعوام؟









صلاة المرأة في بيتها بدون حجاب

يجب على المرأة ستر جميع بدنها ماعدا الوجه والكفين وستر الساقين إلى الكعبين مما لا خلاف عليه بين الفقهاء، أما ستر ظهور القدمين فمما اختلف فيه العلماء، والجمهور على وجوب سترها.





والله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة مسلمة إلا ساترةً عورتَها بحجابها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ -من بلغت سن المحيض- إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الخمسة إلا النسائي.





صلاة المرأة مكشوفة القدمين

يجوز للمرأة كشف وجهها ويديها؛ لأنهم ليسوا من عورتها التي أمرها الله بسترها فيما عدا زوجها، وذلك في الصلاة أو خارجها وأن صلاة المرأة دون ستر قدميها، صحيحة.





ومذهب الأحناف، عدوا القدمين مما يجوز للمرأة كشفه سواء كان في الصلاة أو خارجها، وبناء عليه تكون صلاة المرأة دون ستر قدميها جائزة.





عورة المرأة أمام المحارم وجلوس الأم بملابس قصيرة أمام أولادها

قال الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المرأة عليها ألا تكشف غير وجهها وكفيها أمام الأجانب عنها سواء في البيت أو خارجه.



وأضاف السنباطي، في فيديو بث مباشر لصفحة الأزهر الشريف، أن المواضع التي تظهر للمحارم مثل الساقين أو الذراعين أو ظهور الشعر أحيانا فهي معفو عنها أمام المحارم.



