إصابة جديدة في الدوري الإيطالي بفيروس كورونا





وأكد فيورنتينا في بيان رسمي نشره منذ لحظات إصابة فلاوفيتش البالغ من العمر 20 عامًا، وأن اللاعب يخضع للعزل والعلاج، متمنين له الشفاء والصمود في رحلته العلاجية.





وكان نادي سامبدوريا قد أعلن منذ دقائق إصابة 4 لاعبين من الفريق الأول بفيروس كورونا، لينضموا لزميلهم جاباديني، والذي تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا سلفًا.





يذكر أن الدوري الإيطالي قد تم تأجيله حتى مطلع شهر إبريل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، بالإضافة لتأجيل بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الجمعة، عن إصابة لاعبه الصربي دوسان فلاوفيتش بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19."