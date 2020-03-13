AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خاص | "القباج" تكشف أولى خطوات الحكومة عقب انتهاء موجة الطقس السيئ

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:21 م
نفين القباج ، وزيرة
نفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى
Advertisements
محمد عبد المنعم
أكدت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى ، أن الحكومة تواجدت بقوة على الأرض فى مواجهة الطقس السيئ الذى يضرب البلاد خلال تلك الأيام ، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث إن اجتماع مجلس الوزراء ناقش طرق وأساليب احتواء الموقف والتنسيق بين الوزراء.


وأضافت "القباج" فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن هناك خطوات ستتخذها الحكومة للتعامل مع الوضع عقب انتهاء موجة الطقس السيئ منها تعويض المضارين ، حيث ستقوم وزارة التضامن الاجتماعى بصرف التعويضات المقررة وفقا لقانون 86 ، حيث إن ما أقرته الحكومة أمس من صرف مبلغ الف جنيه لكل مصاب و٥ الاف جنيه لاسرة كل متوفي كان عبارة عن إعانات عاجلة .


وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه سيتم حصر الخسائر والعمل على ترميم المنازل التى أضيرت من موجة الطقس السيئ، مؤكدة أن الحكومة جاهزة تماما للتعامل مع الأمر ، مشددة على أن هناك جهودا أهلية أخرى ستشارك فى تعويض المضارين بخلاف تعويضات الحكومة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 هدايا اقتصادية من الحكومة للمصريين أول 2020 | تفاصيل

مدبولي يعلن فتح مرحلة ثانية لتلقي الرغبات من مستحقي التعويضات

الحكومة تعوض أهالي النوبة المتضررين من السد العالي.. أسوان تتولى التعويضات العينية لمستحقي تملك الأراضي.. والإسكان لتمليك الوحدات السكنية.. وهيئة التعمير تحصر إشغالات أراضي طرحِ النهر

الخاص والحكومة.. مجلس الوزراء: الخميس إجازة لجميع العاملين بسبب الطقس السيئ

3 حرائق وانهيار منزل.. وزارة التضامن تفتح 26 مركز إغاثة لمتضرري الأمطار

وزيرة التضامن: وفاة شخصين بسبب سوء حالة الطقس.. فيديو

ترشيحاتنا

أحمد موسى يعود لبرنامجه غدًا السبت عقب تماثله للشفاء.. شاهد

أنقذ 21 شخصا من السيول وصخرة أنهت حياته .. قصة وفاة أحمد شعبان بطل التاي تشي .. تفاصيل

القضية مليانة ترللي.. تعليق ناري من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم

ضحايا الأمطار وسوء الطقس.. مصرع 24 وإصابة 45.. سقوط 31 شجرة و39 عمودا وإغلاق 7 طرق

بعد تعطيل الدراسة في عدد من الدول.. التعليم تحسم مصير امتحانات أبنائنا في الخارج

بينهم 14 مصريا.. السعودية تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارات اليابانية اليوم في السعودية.. صور

مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الفستان.. صور

أناقة واحتشام.. 10 استايلات فورمال من خزانة ياسمين صبري