خاص | "القباج" تكشف أولى خطوات الحكومة عقب انتهاء موجة الطقس السيئ

أكدت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى ، أن الحكومة تواجدت بقوة على الأرض فى مواجهة الطقس السيئ الذى يضرب البلاد خلال تلك الأيام ، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث إن اجتماع مجلس الوزراء ناقش طرق وأساليب احتواء الموقف والتنسيق بين الوزراء.



وأضافت "القباج" فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن هناك خطوات ستتخذها الحكومة للتعامل مع الوضع عقب انتهاء موجة الطقس السيئ منها تعويض المضارين ، حيث ستقوم وزارة التضامن الاجتماعى بصرف التعويضات المقررة وفقا لقانون 86 ، حيث إن ما أقرته الحكومة أمس من صرف مبلغ الف جنيه لكل مصاب و٥ الاف جنيه لاسرة كل متوفي كان عبارة عن إعانات عاجلة .

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه سيتم حصر الخسائر والعمل على ترميم المنازل التى أضيرت من موجة الطقس السيئ، مؤكدة أن الحكومة جاهزة تماما للتعامل مع الأمر ، مشددة على أن هناك جهودا أهلية أخرى ستشارك فى تعويض المضارين بخلاف تعويضات الحكومة. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه سيتم حصر الخسائر والعمل على ترميم المنازل التى أضيرت من موجة الطقس السيئ، مؤكدة أن الحكومة جاهزة تماما للتعامل مع الأمر ، مشددة على أن هناك جهودا أهلية أخرى ستشارك فى تعويض المضارين بخلاف تعويضات الحكومة.