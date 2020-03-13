صدمة.. فيفا يطالب بتأجيل المباريات الدولية شهرين بسبب كورونا

طالب الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الاتحادات الوطنية، بتأجيل جميع المباريات الدولية المقرر إقامتها شهري مارس وإبريل بسبب فيروس كورونا.
وأصدر كونجرس الفيفا بيانًا طالب فيه الإتحادات الوطنية بتأجيل المباريات الدولية في شهر مارس وإبريل، كما أكد أن القواعد التي كانت تلزم الأندية فى بترك لاعبيها لخوض مباريات مع منتخباتهم الوطنية لن يتم تطبيقها فى الفترتين الدوليتين المقبلتين فى مارس وابريل."
يذكر أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قد أعلن تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم بسبب فيروس كورونا.