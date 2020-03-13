صدمة.. فيفا يطالب بتأجيل المباريات الدولية شهرين بسبب كورونا





وأصدر كونجرس الفيفا بيانًا طالب فيه الإتحادات الوطنية بتأجيل المباريات الدولية في شهر مارس وإبريل، كما أكد أن القواعد التي كانت تلزم الأندية فى بترك لاعبيها لخوض مباريات مع منتخباتهم الوطنية لن يتم تطبيقها فى الفترتين الدوليتين المقبلتين فى مارس وابريل."







