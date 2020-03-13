أخبار الفن.. خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.. الموت يفجع المذيعة نادية حسني.. اعتقال شقيقة فنانة شهيرة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





كشفت قناة «شوف تي في» المغربية، في تقرير مصور بثته، عن أعتقال شقيقة الفنانة دنيا بطمة على خلفية قضية حساب حمزة مون بيبي، المتهم بسب وقذف ونشر فضائح المشاهير.





تأكد بشكل رسمي، خبر خطوبة الفنانة ياسمين صبري، من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد نشر صورة لهما من حفل الخطوبة الذي اتسم بالخصوصية.





حرص الفنان أحمد العوضي على التعليق، على أحدث صور للفنانة ياسمين عبد العزيز، التي قامت بنشرها مؤخرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، وذلك بعد اعتراف الثنائي بعلاقتهما العاطفية.





نشرت الممثلة منى فاروق، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، تضمن مجموعة صور مجمعة لها، على نغمات أغنية «زي ما انتي»، متجاهلة تماما المنشور الفاضح الذي وجهه لها الفنان الشاب وائل عبد العزيز - شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز.





نشرت الدكتورة رهاب بيطار محامية أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، علقت من خلالها على القضية التي تم تأجيل جلستها بعدما كان مقرر لها يوم 10 مارس الماضي.





طمأن الفنان أحمد فهمي، جمهوره على حالته الصحية، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





لم تتمالك الفنانة هنا الزاهد نفسها، وهاجمت أحد متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعدما اتهمها بـ"التصنع وتجاهل الفقراء الذين يواجهون سوء الأحوال الجوية".



أعلنت المذيعة نادية حسني، من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة والدها اليوم الجمعة.





طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "إعصار تسونامي" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، متحديًا قرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بمنع هذه النوعية من الأغاني.



