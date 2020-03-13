أحمد فهمي يطمئن جمهوره على حالته الصحية.. صورة





طمأن الفنان أحمد فهمي، جمهوره على حالته الصحية، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر أحمد فهمى صور له مع الطبيب المعالج له وعلق قائلًا "الحمد لله خرجت من العملية بسلام .. تحس إن أنا مقفوش فى بيت دعارة .. بشكر جدا د حسام غنيم الدكتور المصرى الجدع جدا اللى صمم ييجى معايا بلجيكا و انا بعمل العملية رغم مشاغلة.





وتابع "بشكر بروفيسور جاك ديفير البلجيكى على حسن الاستقبال .. انشاء الله أكون فى مصر بكرة و هكمل شغل الأحد إن شاء الله 💪💪"





يذكر أن الفنان ​أحمد فهمي​، خضع لجراحة بالمريء، في بلجيكا، بعد نجاح العملية الأولى التي أجراها في مصر منذ 3 أشهر.









حيث يعاني فهمي من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، حيث تُسبب له آلاما مبرحة طيلة الوقت.



