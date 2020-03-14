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محافظات

لليوم الثالث على التوالي عاصفة التنين مستمرة في بورسعيد

السبت 14/مارس/2020 - 01:34 ص
هطول الأمطار على
هطول الأمطار على محافظة بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
استمر هطول الأمطار على محافظة بورسعيد لليوم الثالث على التوالي في توابع إعصار التنين الذي ضرب المحافظة ضمن ربوع الجمهورية والذي حذر منه مجلس الوزراء المصرى.


واستمر هطول أمطار غزيرة تصاحبها رياح شديدة تستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

كانت مياه امطار اعصار التنين اغرقت شوارع بورسعيد لغزارة هطولها التي فاقت معدلات صرف بلاعات الأمطار وسيارات مسح المياه المنتشرة منذ صباح أول أمس الخميس في شوارع الباسلة تحت إشراف مباشر من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

وتشهد بورسعيد عاصفة هطول أمطار بشدة على مدار الساعات الماضية والتي لم تتوقف رغم التنبؤات بتحسن الأجواء. 

وأعلنت محافظة بورسعيد نظرا أنه سوف يتم خفض ضغط مياه الشرب لتخفيف الصرف في المنازل حتي يتسني عمل طلمبات مياه الصرف بشكل يستوعب مياه الأمطار.

وخلت الكافيهات والمقاهي من الرواد الذين حرصوا على الإقامة في المنازل تحسبا لأي تداعيات قد تنتج من سوء الأحوال الجوية وفق تحذيرات مجلس الوزراء 

كما خلت شوارع محافظة بورسعيد منذ الصباح الباكر اليوم خلو تام من المواطنين عدا القليل جدا ممن ترتبط وظائفهم بأعمال الطوارئ الخاصة بمواجهة الاعصار المعلن عنه في البلاد.

وواصل مرفق معديات هيئة قناة السويس الناقل للمواطنين والسيارات بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد وبين مدينة بورفؤاد وشرق بورسعيد عمله بانتظام دون تأثر حتى التوقيتات الحالية مع منتصف اليوم.

وتواجدت سيارات مسح المياه أمام مقرات الأحياء تحسبا لأى تطورات فيما نشرت شركة الغاز سيارات الطوارئ الخاصة بها بعدة مناطق لسهولة التحرك في حال تلقي بلاغات.

وتشهد شوارع المحافظة تواجد أمني رغم سوء الأحوال الجوية لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال انتشار الأقوال الأمنية المتحركة و الثابتة.

هذا ويستمر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في قيادة غرفة عمليات المحافظة مع التشديد علي رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني وسط سيارات وأجهزة الطوارئ.
لليوم الثالث على التوالي عاصفة التنين مستمرة في بورسعيد
لليوم الثالث على التوالي عاصفة التنين مستمرة في بورسعيد
لليوم الثالث على التوالي عاصفة التنين مستمرة في بورسعيد
لليوم الثالث على التوالي عاصفة التنين مستمرة في بورسعيد
لليوم الثالث على التوالي عاصفة التنين مستمرة في بورسعيد
لليوم الثالث على التوالي عاصفة التنين مستمرة في بورسعيد
لليوم الثالث على التوالي عاصفة التنين مستمرة في بورسعيد
لليوم الثالث على التوالي عاصفة التنين مستمرة في بورسعيد
لليوم الثالث على التوالي عاصفة التنين مستمرة في بورسعيد
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