دراسة: كورونا قد يظهر على شكل عدوى أقل خطورة

كشفت دراسة أجريت على 10 أطفال صينيين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، عن أن مرض "كوفيد-19" الرئوي الذي يسببه الفيروس، قد يظهر على شكل عدوى أقل خطورة.





وتوصلت الدراسة التي أشرف عليها باحثون صينيون ونشرتها دورية "نيتشر ميديسن" إلى أن "أحد الأطفال العشرة لم تظهر عليه أعراض الإصابة على الإطلاق، وأن باقي الأطفال ظهرت عليهم أعراض خفيفة".





وخلص الباحثون إلى أن "الفيروس يمكن أن يواصل الظهور في عينات البراز بعد وقت طويل من اختفاء أثره في عينات الأنف والحلق"، مشيرين إلى أن "عينات البراز قد تكون طريقة أكثر فاعلية لتحديد الفترة الزمنية لعزل الأطفال".







