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أخبار العالم

دراسة: كورونا قد يظهر على شكل عدوى أقل خطورة

السبت 14/مارس/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت دراسة أجريت على 10 أطفال صينيين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، عن أن مرض "كوفيد-19" الرئوي الذي يسببه الفيروس، قد يظهر على شكل عدوى أقل خطورة.

وتوصلت الدراسة التي أشرف عليها باحثون صينيون ونشرتها دورية "نيتشر ميديسن" إلى أن "أحد الأطفال العشرة لم تظهر عليه أعراض الإصابة على الإطلاق، وأن باقي الأطفال ظهرت عليهم أعراض خفيفة".

وخلص الباحثون إلى أن "الفيروس يمكن أن يواصل الظهور في عينات البراز بعد وقت طويل من اختفاء أثره في عينات الأنف والحلق"، مشيرين إلى أن "عينات البراز قد تكون طريقة أكثر فاعلية لتحديد الفترة الزمنية لعزل الأطفال".


وقال الباحثون، إنهم "فحصوا الأطفال العشرة في مستشفى بمدينة غوانغ تشو، وهم من أسر أصيب بعض أفرادها بكورونا أو تربطهم صلات وثيقة بأشخاص أثبتت الفحوص إصابتهم بالمرض"، فيما تتراوح أعمار الأطفال وهم ستة ذكور وأربع إناث، بين شهرين و15 عاما.
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