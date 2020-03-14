بعد اشتباه إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا.. ريفر بليت يغلق النادي لأجل غير مسمى

أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني في بيان رسمي إنه سيظل مغلقًا بالكامل بداية من اليوم السبت 14 مارس لأجل غير مسمى، بعد اشتباه إصابة لاعبه توماس جوتيريز فيروس كورونا وتجنبًا لانتشاره.









وجاء بيان نادي ريفر بليت على النحو التالي:





"بعد مقترحات منظمة الصحة العالمية والاهتمام بالقرارات المختلفة للحكومة الوطنية ومدينة بوينس آيرس فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا (COVID-19)، ريفر بليت يعلن أن النادي سيظل مغلقًا بالكامل من السبت 14 مارس لوقت غير محدد.





من خلال هذا الإجراء، يسعى النادي إلى الحفاظ على صحة أعضائه وموظفيه وآلاف الأشخاص الذين يحضرون يوميًا الأنشطة المختلفة التي يتم تنفيذها في المؤسسة.





ستنسق إدارة الموارد البشرية مع الموظفين للعمل من المنزل عندما يكون ذلك ممكنًا وستمنح الإجازة لأولئك الذين لا يستطيعون أداء مهامهم عن بُعد.





أما بالنسبة لكرة القدم، فيعتبر النادي أن المنافسة تنطوي على مخاطر شديدة على صحة الفريق المحترف وجميع المشاركين في مباراة رسمية.





حقيقة أن أحد لاعبينا أظهر اليوم أعراضًا متوافقة مع فيروس تؤكد المخاطر وتجبرنا على أن ندرك العواقب المذكورة أعلاه، إلى جانب حقيقة أن التشخيص لم يتم تأكيده وأن توماس جوتيريز يتطور بشكل إيجابي.





في ضوء ذلك، قرر ريفر بليت، لأسباب قهرية، أنه لن يلعب المباراة يوم السبت 14 مارس ضد أتلتيكو توكومان، مقدما، نحن نقدر التفهم ونناشد المسؤولية الفردية لكل واحد منا".



