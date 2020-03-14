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فن

شاهد.. مفاجأة نجوم مسرح مصر لـ مصطفى خاطر بعيد ميلاده

السبت 14/مارس/2020 - 05:32 ص
عيد ميلاد
عيد ميلاد
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كريم ناصر
نشر الفنان مصطفى خاطر فيديو جديد له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام . 
وكان الفيديو من مفاجأة اعدها له الفنانون " اسلام اسامة ، اوس اوس ، محمد عبد الرحمن ، وغيرهم  لعيد ميلاده 
حيث ظهر مصطفى خاطر بالفيديو متفاجئ بدخولهم عليه يغنون سنة حلو ياجميل حاملين كعكة عيد الميلاد قبل يوم مولده بيوم.

ويقوم النجم مصطفى خاطر بتصوير فيلمه "أشباح أوروبا"، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء وهبي بشخصيتين (شقيقتان توأم.. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية)، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.


ويشارك في بطولة فيلم أشباح أوروبا، أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثي "أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري"، من إخراج محمد حماقي.
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