شاهد.. مفاجأة نجوم مسرح مصر لـ مصطفى خاطر بعيد ميلاده

نشر الفنان مصطفى خاطر فيديو جديد له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .

وكان الفيديو من مفاجأة اعدها له الفنانون " اسلام اسامة ، اوس اوس ، محمد عبد الرحمن ، وغيرهم لعيد ميلاده

حيث ظهر مصطفى خاطر بالفيديو متفاجئ بدخولهم عليه يغنون سنة حلو ياجميل حاملين كعكة عيد الميلاد قبل يوم مولده بيوم.



