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أخبار البلد

الجالية المصرية في نيويورك تنظم تظاهرة أمام البيت الأبيض لحماية حقوق مصر المائية.. غدا

السبت 14/مارس/2020 - 08:34 ص
الجالية المصرية بولاية
الجالية المصرية بولاية نيويورك
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سعيد العربي
تستعد الجالية المصرية بولاية نيويورك لتنظيم تظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن، غدا الأحد، لحث الإدارة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية.


وقدم وفد من المهنيين والأكاديميين المصريين في الولايات المتحدة تقييما شاملا لتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر في رسالة مفتوحة إلى المجتمع الدولي، حيث أكدوا أن الحقيقة الأكثر بروزا وراء السياسة المائية لمصر، أن مناخ مصر شديد الجفاف (95% منها صحراء)، وتستمد 97% من مياهها من نهر النيل وليست لديها أي مصادر أخرى للمياه.


وأضافوا "نهر النيل هو مسألة حياة ووجود لأكثر من 110 ملايين شخص متمركزين على طول الشريط الضيق لوادي النيل والدلتا".
 
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