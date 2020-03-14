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أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يتفقد قصر البارون وشارع المعز والأهرامات

السبت 14/مارس/2020 - 09:09 ص
وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
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محمد الاسكندرانى
يتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، قصر البارون إمبان بمصر الجديدة، وشارع المعز بالقاهرة التاريخية، ومنطقة آثار الهرم.

فيما تفقد أمس العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، لافتا إلى أن مبنى القصر لم يتأثر بأية أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية وذلك لوجود مصارف المطر أعلى سطح القصر بشكل يسمح بتصريف مياه المطر مباشرة دون إحداث أي أضرار للمبنى وعدم تراكم المياه بالموقع العام لوجود مصارف للأمطار موزعة بأسلوب هندسي وربطها بشبكة صرف المطر بالمنطقة.

كما تم كسح وشفط المياه المتراكمة على شارع صلاح سالم أمام القصر.

كما قام العميد هشام سمير، برفقة العميد هانى ممدوح مساعد الوزير للشئون المالية، والدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية، بتفقد شارع المعز والآثار الموجودة به والجهود التى بذلت لإزالة وشفط المياه التي تراكمت، وقد تم زيارة مجموعة السلطان قلاوون ومتحف النسيج المصرى ومقعد الأمير ماماى السيفى وقاعة محب الدين حيث تم استعراض الجهود المبذولة مع محافظة القاهرة وحى وسط القاهرة ووزارة الداخلية وإدارة الصرف الصحى.

كما تفقد السيد أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية منطقة آثار دهشور وميت رهينة الأثرية، وعملية نزح وشفط المياه المتراكمة بالمنطقة.

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