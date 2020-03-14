نيوزيلندا تفرض العزل الذاتي لمدة 14 يوما على جميع القادمين للبلاد

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اليوم /السبت/ خضوع جميع المسافرين الذين سيدخلون البلاد لعزل ذاتي لمدة 14 يوما، في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.





وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد بالتوقيت المحلي للبلاد وسيطبق على جميع المسافرين تقريبا بغض النظر عن جنسياتهم بما في ذلك المواطنين النيوزيلنديين والمقيمين في البلاد.





وسيكون الاعفاء الوحيد للمسافرين القادمين من جزر المحيط الهادي ولكنهم سيخضعون لعزل ذاتي أيضا في حال ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.





وقالت أرديرن إن "هذا القرار يعني أن نيوزيلندا ستصبح لديها القيود الأكثر صرامة والأوسع نطاقا على الحدود من أي دولة في العالم".





وأضافت أنه سيتم مراجعة هذه التدابير في غضون 16 يوما، مشيرة إلى أن بلادها سجلت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.