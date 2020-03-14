مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة يتصدر جوجل

تصدر مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" مؤشرات البحث جوجل، حيث حقق نجاحا كبيرا، وأشاد به الجمهور، بعد عرضه على منصات الإنترنت، والسوشيال ميديا.

وأشاد الجمهور بأداء منة شلبي، وآسر ياسين التمثيلي، خاصة أن العمل مختلف عما تم تقديمه من قبل في تاريخ الدراما المصرية والعربية أيضًا.