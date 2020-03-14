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فن

مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة يتصدر جوجل

السبت 14/مارس/2020 - 10:09 ص
مسلسل في كل اسبوع
مسلسل في كل اسبوع يوم جمعة
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آيه عاطف
تصدر مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" مؤشرات البحث جوجل، حيث حقق نجاحا كبيرا، وأشاد به الجمهور، بعد عرضه على منصات الإنترنت، والسوشيال ميديا.
وأشاد الجمهور بأداء منة شلبي، وآسر ياسين التمثيلي، خاصة أن العمل مختلف عما تم تقديمه من قبل في تاريخ الدراما المصرية والعربية أيضًا.

"فى كل أسبوع يوم جمعة" بطولة كل من منة شلبي، وأسر ياسين، وسوسن بدر، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون، رشدى الشامى، محمد حاتم، مى الغيطى، إسماعيل شرف، فيدرا، شريف سلامة، محمد رضوان، وعدد آخر من النجوم.

المسلسل من تأليف إبراهيم عبد المجيد، وشارك فى السيناريو والحوار سمير عبد الناصر، ومحمد هشام عبية، ومعالجة درامية إياد إبراهيم، إخراج محمد شاكر خضير.
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