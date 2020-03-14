بسبب كورونا حرب الأسعار تشتعل.. تحول مذهل في سوق النفط ومنافسة شرسة بين السعودية والمنافسين

تخلت المملكة العربية السعودية عن جهودها لدعم أسعار النفط الخام، وتستعد الآن لإغراق الأسواق العالمية بكميات ضخمة من النفط بأسعار أقل، وهو تحول مذهل في الاستراتيجية دفع بالعقود الآجلة للنفط إلى حالة منافسة شرسة مع المنتجين المنافسين بينهم روسيا والولايات المتحدة، وفقا لـ سي إن إن.





توجه أكبر مصدر للخام في العالم إلى مقر منظمة أوبك في فيينا قبل أسبوع للضغط على أعضاء المجموعة الآخرين والمنتجين المتحالفين مثل روسيا لتمديد وتعميق تخفيضات الإنتاج المنسقة من أجل مواجهة الانخفاض الحاد في الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا الجديد، وفق تقرير تحليلي نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية على موقعها.





لقد انفصلت الاجتماعات في فيينا دون صفقة، ما حول السعودية وروسيا إلى خصوم في حرب الإنتاج حيث يعني النصر بيع المزيد من النفط والاستيلاء على حصة أكبر في السوق - بغض النظر عن السعر.





ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر - لا سيما في ظل انتشار الفيروسات التاجية الرخوة - التي يمكن أن تؤدي إلى سنوات هزيلة أمام المملكة التي ما زالت تعتمد على مبيعات النفط الخام لدفع جزء كبير من اقتصادها المحلي، وفقا لتقرير سي ان ان





وقال مصدر رفيع في أوبك حضر الاجتماعات في فيينا لشبكة CNN Business إن وير الطاقة السعودي الامير عبدالعزيز بن سلمان دفع أيضا لتمديد التخفيضات حتى عام 2020 بدعم من جميع أعضاء أوبك ولكن دون انتظار الحصول على موافقة مسبقة من نظيره الروسي ألكسندر نوفاك.





وبعد تلقي تعليمات من الرئيس فلاديمير بوتين ، خرج نوفاك من المبادرة السعودية في فيينا.





وصرح نوفاك للصحفيين بأن المنتجين سيكون لهم الحرية في اتخاذ قراراتهم الإنتاجية الخاصة، التي لم تعد مقيدة بالأسلوب الجماعي لإدارة السوق.





وكانت المملكة العربية السعودية هي مهندس تخفيضات الإنتاج في سوق النفط، ما ساعد على دعم أسعار النفط الخام للسنوات الثلاث الماضية.





ولكن عندما رفضت روسيا التراجع ، غيرت المملكة خطة لعبها، وكثفت ما وصفه العديد من المراقبين بأنها استراتيجية قوية لاستعادة حصتها في السوق.





كانت الخطوة الأولى للمملكة هي زيادة الإنتاج بشكل كبير ابتداء من 1 أبريل بمقدار 2.6 مليون برميل في اليوم ، إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 مليون برميل.





وأعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط أنها ستخفض الأسعار للعملاء المفضلين. صدمت التحركات سوق الطاقة ، مع أكبر انخفاض في يوم واحد في الخام منذ عام 1991.





وتستمر أسعار النفط في الهبوط دون أي إشارة للتوقف ومع انخفاض أسعار النفط الخام ، أمر وزير الطاقة السعودي أرامكو بتسريع خطط زيادة طاقتها إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام.





اما الإمارات العربية المتحدة، وهي حليف إقليمي، فبقيت على موقفها من دعم موقف المملكة مع تعهد شركة أبوظبي الوطنية للنفط بإضافة مليون برميل يوميًا إلى السوق في أبريل وتكثيف الخطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميًا.





ووفقا لـ سي ان ان، فمن الواضح أن المملكة وغيرها من أصحاب النفوذ الإقليميين أرادوا إرسال رسالتين رئيسيتين إلى العالم. الأول هو أن المملكة العربية السعودية لا تزال على استعداد لتعمل كممتص لصدمات الطاقة العالمية في سوق زائدة العرض.





والرسالة الثانية: إذا ترك عالم الطاقة حقًا لقوى السوق الحرة، فسيكون منتجو الخليج هم آخر من يقف، إذ يكلفهم أقل من أي شخص آخر لاستخراج النفط الخام ويمكنهم القيام بذلك بتكلفة أقل بكثير من منتجي الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.





وأشارت S&P Global الأسبوع الجاري إلى أن المنتجين الأمريكيين من الحجم المتوسط ​​Apache و Devon و Murphy Oil خفضوا بالفعل ميزانياتهم بمقدار الثلث بسبب انهيار السوق العالمية وارتفاع مستويات ديونهم، فإنهم ببساطة لا يمكنهم لعب الكرة الصلبة مع نظرائهم في الشرق الأوسط.





وقال مصدر سعودي مطلع على الوضع أن بدء حرب أسعار ليس في خطة فيينا، وتحدث المصدر عن العمل لتحقيق نتيجة مختلفة - بحجة أن الروس حضروا الاجتماع مصممين على إنهاء توسع منتجي الصخر الزيتي الأمريكي.





وقال مصدر حكومي روسي إنهم على استعداد لتقديم تنازلات، لكنهم لم يتعمقوا في تخفيضات الإنتاج كما أرادت الرياض.





شركات الطاقة الأمريكية عالقة، مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 50٪ عن ذروتها في يناير وعند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2016.





وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج النفط الأمريكي سيرتفع بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا 760 ألف برميل يوميًا هذا العام وستنخفض بأكثر من 300000 في عام 2021.





ووفقا لتوقعات سي ان ان فإن في شهر أبريل، من المرجح أن تأخذ المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية مع انخفاض روسيا قليلًا، مع قدرة محدودة على التوسع.



