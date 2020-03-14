حكم الحلف على الطعام وقت الغضب.. الإفتاء ترد.. فيديو

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الطعام بالطلاق وقت الغضب في قوة اليمين، وذلك كقول الشخص على سبيل المثال: "والله ما أنا واكل".





وأوضح "عبد السميع" في إجابته عن سؤال: "ما حكم الحلف على الطعام بالطلاق عند الغضب؟" أنه إن وقع الحلف على هذه الهيئة يجب على الحالف إخراج كفارة يمين.





وتابع أمين الفتوى: وهي إطعام 10 مساكين أو صوم 3 أيام، منوهاً أنه لو حلف بالطلاق وقال: "لو أكلت فتكون مراتى طالق" فهذا معنى آخر ويسأل فيه عن نيته.





وواصل: هل قصد التهديد أم قصد إيقاع الطلاق بالفعل، فلو قصد إيقاع الطلاق وقع ولو قصد التهديد فالطلاق لا يقع في هذه الحالة ووجبت الكفارة.

حلف بالطلاق على عدم تناول الطعام ثم أكله فهل عليه كفارة؟

وفي سياق متصل، أجاب الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال فتوى مسجلة له مضمونها "حلفت يمين طلاق على الطعام ثم أكلت بعد أن صالحتني زوجتي، فهل علي كفارة؟".





ونبه وسام قائلًا: "طالما زال سبب الشقاء الذى حلفت بسببه فانتهى الأمر فلا كفارة عليك، فأنت حلفت فى موقف معين بسبب معين وانتهت المشكلة فيسميها الفقهاء يمين الفور، أى طالما أنك حلفت على شيء وانتهت المشكلة وزوجتك صالحتك وراضتك فلا يقع الطلاق ولا يكون عليك كفارة".





حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله

وفي سياق متصل، بين الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، أن الحلف بالطلاق أمر مذموم شرعا، فأبغض الحلال عند الله الطلاق.





وأفاد "جلال"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله؟»، أن من العلماء من يرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق لا يقع به طلاقا، وبعضهم يرى وجوب كفارة ككفارة اليمين إن كان معلقا على شيء، فكلمة "عليا الطلاق" ليست يمينًا إنما هى من قبيل اليمين ويكون عليك كفارة يمين وهى إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطمعون أهاليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وذلك كما ذُكِر فى القرأن الكريم لقوله تعالى {وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ}.





وأشار إلى أن علاقة الرجل بزوجته لا يجب أن تكون الحلف بالطلاق على أى فعل أو تهديد للزوجة فهذه لن تكون أسرة ولا يحترم كل منهما الآخر فيجب أن تكون العلاقة بينهما مبنية على الاحترام والتقدير والمحبة والتفاهم المتبادل، بأن يفهم كل منهما الآخر قبل أن يتكلم وأن تكون الحياة قائمة على هذا المنهاج، أما الحياة القائمة على الضرب والإهانة والشتيمة والطرد فهذه لن تكون ناجحة".

حكم من حلف بالطلاق وهو غير متزوج

من جانبه، نبه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من حلف بالطلاق وهو غير متزوج فقد ارتكب مخالفة شرعية لأنه يحلف بشيء غير موجود أصلا وهذا استهزاء بالحلف، وهذا الشخص إذا تزوج فسيواجه كثير من المشكلات حال زواجه وحلفه المتكرر بالطلاق فقد تصادف بعد ذلك وحلف فقد يقع الطلاق.





وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «ما حكم من حلف بيمين الطلاق وهو غير متزوج ؟»، أنه لا يقع ولا شيء وهذا لأنه لم يصادف محلًا فيقع الطلاق لمن كان بمتزوج.





وأشار إلى أن ما يفعله هؤلاء الشباب غير المتزوجين من الحلف بالطلاق لغو لا يترتب عليه طلاق بعد الزواج، وإنما وقع الخلاف بين العلماء في تعليق طلاق امرأة معينة على أمر ما قبل نكاحها، والراجح في ذلك أيضًا عدم وقوع الطلاق.





