شبه نفسه بالـ تسونامي.. تعرف على كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة إعصار

إعصار تسونامي





حققت الأغنية نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز النصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.





تقول كلمات الأغنية: "اللي بنلاعبه بنغلبه .. اكبر ما فيكوا بنتعبه .. من حيث اتيتم اذهبوا .. يلا من هنا اقلبوا .. انا اعصار تسونامي .. مبعتمدش اسامي ..واحد مفيش مني تاني .. طير بقى من قدامي .. نفسي ف مرة تجددوا .. شفي كلامي وشقلبه .. كل ما اطور قلدوا .. كلهم في بحري بيغرقوا ..تسونامي .. تسونامي .. انا تسونامي".





"إعصار تسونامي" كلمات إسلام شيندي واسلام كنكا، و ألحان: المدفعجية، و توزيع: الديزل.





طرح الفنان محمد رمضان، في الساعات القليلة الماضية، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم ""، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".