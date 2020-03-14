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حسام حسني: الثمانينيات والتسعينيات تميزت بشكل موسيقي معين

السبت 14/مارس/2020 - 12:56 م
حسام حسنى
حسام حسنى
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ريهام فيكتور

قال حسام حسنى، صاحب أغنية "كل البنات بتحبك"، إن بداياته فى الوسط  الفنى كان موزعا موسيقيا قبل أول شريط كاسيت له، لافتا إلى أن حميد الشاعرى كانت بداياته معه أيضا.


وأضاف حسام حسنى، خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على "قناة مصر الأولى"، أنهم نجحوا فى الغناء والتوزيع بمفردهم ومن ثم بدأوا العمل مع الغير.


وأشار إلى أنهم كانوا يقدمون شكل موسيقى وأغانٍ جديدا لم يكن موجودا من قبل، موضحًا أنهم خاطروا بأنفسهم فى البداية حتى لاقت الأغاني إعجاب الناس فى ذلك الوقت، والتي بدأت في الثمانينيات.


وتابع: "هناك مؤرخ بكلية تربية موسيقية، أكد أننا نجحنا لأن التجربة اكتملت، وأصبح لها بصمة وشكل معين يميز العصر الذي طرحت فيه".


ووجه الشكر لكل من أحمد جودة وأحمد عزت وأمير محروس ومحمد صقر وأشرف حسنى وفادية تمساح وغيرهم الكثير من الموزعين الذين ساعدوا على بلورة الشكل الموسيقى الذى يميز الثمانينات والتسعينيات.

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