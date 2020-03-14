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أخبار البلد

رضوى الشربيني تتصدر ترند جوجل.. وتكشف عن طريقة لا تنقل فيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 12:46 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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أمل مجدى

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" وعلقت عليه: "الطريقة اللى متنقلش لينا فيروس كورونا.. اللهم احفظنا يا رب".



وجاءت فى الفيديو سيدة تشرح كيف ينتقل الفيروس ووضعت أمامها صحنا به ماء ونقاط سوداء في إشارة للفيروس، وتضع بِه أصبعها فتنتقل الحبيبات السوداء لإصبعها، ثم تضع هذا الإصبع فى صحن آخر بِه ماء، فيعود الإصبع نظيفًا فى إشارة إلى أن النظافة وغسل اليدين وتطهيرها هي الحل السحرى لعدم انتقال فيروس كورونا لك.



وكانت رضوى الشربينى تصدرت تريند "تويتر" من قبل بسبب تغريدة قالت فيها: "مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس".


 

إطلاق رضوى الشربيني هذا الشعار أعاد رواد الموقع إلى نشر فيديوهاتها ونصائحها التي تقدمها للناس عبر برنامجها "هى وبس" المذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".



وفى حلقة سابقة من برنامج رضوى الشربيني "هى وبس" الذى يذاع على قناة CBC سفرة، أكد الدكتور أيمن إمام، مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي، أن هناك بعض الطرق للوقاية من فيروس كورونا، أهمها أنه يجب غسل اليد بالماء والصابون مع تدليكها لمدة 20 ثانية على الأقل.



وأضاف مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحى أنه يجب الالتزام عند "العطس والكحة" بمنع وصول مصدر العدوى وخروجها من الجسم في حالة الإصابة، وذلك باستخدام مناديل للحماية عند العطس، مشيرًا إلى أنه لا ضرورة لارتداء "الماسك" لأنه لا يوجد عدوى في مصر.



وأوضح أن طرق رفع الجهاز المناعي للجسم، هي الغذاء السليم والبعد عن الأطعمة الجاهزة والسريعة، مع أخذ قسط وافر من النوم والراحة مع وجود رياضة والابتعاد عن التدخين، وأيضًا عند التعامل مع القطط والكلاب يجب غسل اليدين بالماء والصابون.

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