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محافظات

لليوم الثالث.. استمرار كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور

السبت 14/مارس/2020 - 02:28 م
صدى البلد
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محمود زيدان
واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع، والتي هطلت بغزارة شديدة على أنحاء المحافظة على مدار اليومين الماضيين.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه، عمرو البشبيشي، رؤساء المراكز والمدن، بالتواجد في الشارع ومتابعة رفع مياه الأمطار، ومنع وجود تجمعات لبرك المياه، ومواصلة أعمال النظافة والاهتمام بحل شكاوى المواطنين.

وكانت الأحوال الجوية بمحافظة كفر الشيخ، قد شهدت تحسنًا كبيرًا، عقب انتهاء موجة وعاصفة التنين التي ضربت البلاد، خلال اليومين الماضيين.

وسجلت درجة الحرارة في المحافظة اليوم، 22 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 60 %، بينما سجلت شدة الرياح 10 ميل/ ساعة، وفقًا لمؤشرات الأرصاد الجوية.

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لليوم الثالث.. استمرار كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
لليوم الثالث.. استمرار كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
لليوم الثالث.. استمرار كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
لليوم الثالث.. استمرار كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
لليوم الثالث.. استمرار كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
لليوم الثالث.. استمرار كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
لليوم الثالث.. استمرار كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
لليوم الثالث.. استمرار كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
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