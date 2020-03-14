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رياضة

وست هام يطالب بإلغاء الدوري الإنجليزي وحرمان ليفربول من اللقب

السبت 14/مارس/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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محمد السعيد
طالبت كارين برادي، نائبة رئيس نادي وست هام، رابطة الدوري الإنجليزي، بإلغاء مسابقة الدوري الإنجليزي "بريمرليج"، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت كارين برادي، في مقال نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية: "الأمور قد تزداد سوءا، بسبب تفشي فيروس كورونا، يجب إلغاء مسابقة الدوري الإنجليزي، وإلغاء جميع النتائج".

وأضفت كارين برادي: "أرى أن استئناف مسابقة الدوري الإنجليزي مرة أخرى هذا الموسم، هو بمثابة حلم".

كانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت أمس، الجمعة، إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي، حتى 4 أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي حال تم إلغاء مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سيتم حرمان ليفربول من اللقب، الذي اقترب من تحقيقه بعد غياب ثلاثين عاما.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة، عن أقرب منافسيه ليستر سيتي، صاحب المركز الثاني.
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