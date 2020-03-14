السعودية تفرض حجرا صحيا على الوافدين من 23 دولة.. تفاصيل

فرضت وزارة الصحة السعودية على جميع القادمين من 23 دولة التزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ دخولهم أراضي المملكة.





وأوضحت الوزارة أن القرار يسري على القادمين من الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وتركيا، وسنغافورة، ومصر، والعراق، ولبنان، وسوريا، وإيران، بتاريخ 28 فبراير 2020 وما بعدها.





ويسري على القادمين من فرنسا، وإسبانيا، وإندونيسيا، وسويسرا، وألمانيا الوافدين اعتبارا من تاريخ 8 مارس 2020 وما بعده، فيما يسرى القرار على القادمين من المملكة المتحدة، والنمسا، والدنمارك، والولايات المتحدة، وهولندا، والنرويج، والسويد، يسري القرار عليهم من تاريخ 11 مارس 2020 وما بعده.





و قررت المملكة العربية السعودية تعليق الرحلات الجوية الدولية ما عدا الحالات الاستثنائية لمدة أسبوعين، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة، سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.



