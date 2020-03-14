AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تفرض حجرا صحيا على الوافدين من 23 دولة.. تفاصيل

السبت 14/مارس/2020 - 03:57 م
السعودية تفرض الحجر
السعودية تفرض الحجر الصحى على مواطنيها القادمون من 23 دولة
Advertisements
ميس رضا
فرضت وزارة الصحة السعودية على جميع القادمين من 23 دولة التزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ دخولهم أراضي المملكة.

وأوضحت الوزارة أن القرار يسري على القادمين من الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وتركيا، وسنغافورة، ومصر، والعراق، ولبنان، وسوريا، وإيران، بتاريخ 28 فبراير 2020 وما بعدها.

ويسري على القادمين من فرنسا، وإسبانيا، وإندونيسيا، وسويسرا، وألمانيا الوافدين اعتبارا من تاريخ 8 مارس 2020 وما بعده، فيما يسرى القرار على القادمين من المملكة المتحدة، والنمسا، والدنمارك، والولايات المتحدة، وهولندا، والنرويج، والسويد، يسري القرار عليهم من تاريخ 11 مارس 2020 وما بعده.

و قررت المملكة العربية السعودية تعليق الرحلات الجوية الدولية ما عدا الحالات الاستثنائية لمدة أسبوعين، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة، سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع الموقف الوبائي العالمي لفيروس كورونا المستجد

مجلس الوزراء: النظام الصحي المصري قادر على رصد أي حالة مصابة بمرض وبائي .. إجراءات احترازية منعا لانتشار فيروس كورونا .. ومناظرة جميع الحالات القادمة من المناطق المتأثرة

الصحة الفلسطينية: 16 إصابة بـ كورونا حتى اللحظة و500 عينة غير مصابة

إصابات كورونا في مصر تصل إلى 55.. الصحة الكويتية تفرض حجرا منزليا على القادمين من 21 دولة.. والسعودية تسجل 4 حالات جديدة.. الفيروس القاتل يعزل رئيس دولة لمدة أسبوعين.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

قرارات كويتية بشأن المصريين العائدين إليها.. وإجراءات مشددة لمواجهة انتشار كورونا.. وتطورات الوباء في إيطاليا.. ومحاولة اغتيال حمدوك.. الأبرز في صحف الكويت

العالم يستجيب ولندن لا تبالي.. لماذا تخاطر بريطانيا بشعبها في مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

قرار وشيك بإيقاف الدوري للوقاية من فيروس كورونا.. تفاصيل

قرار عاجل من جامعة بدر بالقاهرة بسبب فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

أول تعليق من لاعب تشيلسي بعد إصابته بـ كورونا

أخبار الفن.. حقيقة وفاة فنانة شهيرة بعد فترة من اختفائها.. مفاجأة حول خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

أسطورة ليفربول يشن هجوما عنيفا على محمد صلاح

خبراء علم الفيروسات يرسمون 4 سيناريوهات لنهاية فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثبتت التربة وزادت الخزان الجوفى.. المحميات الطبيعية في سيناء أكبر المستفيدين من مياه الأمطار

المدارس أرض خصبة لانتقال الفيروس.. معلومات جديدة عن إصابة الأطفال بـ كورونا

الابن يتزوج أرامل أبيه.. قبائل سودانية تنفرد بالعادات الأغرب في العالم.. شاهد