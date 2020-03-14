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أخبار البلد

بسام راضى: قرار الرئيس السيسى بتعليق الدراسة يتوافق مع إرشادات الصحة العالمية

السبت 14/مارس/2020 - 06:03 م
السفير بسام راضى
السفير بسام راضى
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محمد عبد المنعم
قال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شهد مراجعة ما تم إجراؤه من قبل الحكومة والأجهزة المختصة فى أحداث الأيام الماضية الخاصة بالسيول واحتواء تداعياتها وهو ما تم بشكل كبير جدا، كما شهد الاجتماع أيضا جزء آخر خاص بإجراءات الدولة فى مكافحة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأى تداعيات محتملة.

وأضاف راضى خلال مداخلة هاتفية مع راديو مصر أن هناك إجراءات شاملة عاجلة للحكومة، مشددا على أن هناك إرشادات من منظمة الصحة العالمية بمنع التجمعات لمنع انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه على الفور بدءًا من غد الأحد ولمدة أسبوعين بتعليق الدراسة فى كافة الجامعات والمدارس، وهو إجراء احترازى.

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إلى أن هذا الإجراء يأتى مكملا لكل الجهود التى تحدث على مستوى دول العالم التى قامت بمثل هذا الإجراء ، مشددا على أن الخطة الكاملة للحكومة تشترك فيها جميع الوزارات والأجهزة، كما أن الرئيس السيسى وجه أيضا بتخصيص 100 مليار جنيه تكون تحت تصرف الإجراءات التى ستتضمنها الخطة العاجلة للحكومة.

وأوضح راضى أنه تم استعراض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الطقس السيىء ، حيث كانت هناك غرف عمليات فى كل المحافظات والوزارات المختصة وهناك نجاح كبير فى التعامل مع الأزمة واستخلاص الدروس التى بدأت أول الشتاء وتم معالجة أى قصور كان متواجدا مما انعكس على التعامل السريع والميدانى من قبل كافة الأجهزة.
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