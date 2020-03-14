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حوادث

مصرع عامل سقط من أعلى عقار أثناء تنظيف مياه الأمطار

السبت 14/مارس/2020 - 06:19 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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إبراهيم الهوارى
لقي عامل مصرعه أثر سقوطه من أعلى عقار أثناء تنظيفه من مياه الأمطار وذلك بمنطقة الأهرام بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.
     

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة بمصرع عامل أثناء تنظيفه أثار مياه الأمطار من سطح عقار بمنطقة الأهرام بمدينة بنها.


وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وتبين أن الشخص الذي لقي مصرعه جرى استئجاره من قبل سكان عقار لتنظيف السطح من أثار مياه الأمطار وأثناء ذلك فقد توازنه وسقط في منور العقار ولقي مصرعه في الحال وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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