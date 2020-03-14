مصرع عامل سقط من أعلى عقار أثناء تنظيف مياه الأمطار

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة بمصرع عامل أثناء تنظيفه أثار مياه الأمطار من سطح عقار بمنطقة الأهرام بمدينة بنها.





وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وتبين أن الشخص الذي لقي مصرعه جرى استئجاره من قبل سكان عقار لتنظيف السطح من أثار مياه الأمطار وأثناء ذلك فقد توازنه وسقط في منور العقار ولقي مصرعه في الحال وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.