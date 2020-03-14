لا تعديل فى مواعيد امتحانات الشهادات.. وزير التعليم: 7 حالات كورونا لطلاب





وأضاف شوقي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء ان قرار تعطيل الدراسة أسبوعين قرار احترازي لكنه لن يكتمل الا بالتزام أولياء الامور بالمنازل وعدم اختلاط اولادهم بأي تجمعات.





واشار الى ان الوزارة سوف تستغل فترة تعطيل الدراسة في تعقيم المدارس من اخطار الفيروس.





وحول موقف المعلمين من القرار قال إن الوزارة سوف ترسل للمعلمين ما هو المطلوب منهم خلال ٤٨ ساعة والإداريين سيكونون متواجدين بالمدارس.





وحول موعد الامتحانات الثانوية والإعدادية أكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم إجراؤها في مواعيدها وليس هناك اَي تعديل في الجدول، لافتا إلى أنه بالنسبة لامتحانات النقل سيتم عقد مؤتمر صحفي غدا لنعلن خلاله وضعهم.





واشار الى ان طلاب الصف الاول والثاني الثانوي نستخدم معهم التواصل الالكتروني عبر التابلت وسوف نستخدم القنوات التعليمية لباقي الطلاب.





وحول امتحانات الطلاب المصريين فِي الخارج أوضح الوزير أنه سيتم إرسال تعليمات لهم خلال ٤٨ ساعة حول كيفية أدائهم الامتحانات.