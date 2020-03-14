إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية الصحراوي

أصيب 10 أشخاص في تصادم سيارتين (ملاكي وميكروباص) على طريق الإسماعيلية الصحراوي.









ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ ١٠ سيارات إسعاف نقلت المصابين الى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.





وأشارت المصادر إلي أن المصابين من مركز ومدينة فايد، وأنهم كانوا في اتجاههم لمدينة القاهرة.





وأوضحت أن الإصابات تنوعت بين "كسر في العمود الفقري، وغيبوبة تامة ، واشتباه ما بعد الارتجاج ، وكسور مختلفة في أنحاء الجسد ، وجروح قطعية وسطحية".

وقالت مصادر طبية وأمنية، إن حادث تصادم وقع بمنطقة الصفدي، على الحدود مع مدينة العاشر من رمضان، بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص.