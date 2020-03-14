بعد توجيهات الرئيس السيسي.. قرار عاجل من محافظ القاهرة بسبب كورونا

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غلق كافة المراكز التعليمية (السناتر) ، خلال فترة تعليق الدراسة؛ حرصًا على الصحة العامة ، بسبب انتشار فيروس كورونا.





ووجه المحافظ ، نوابه ، ورؤساء الأحياء ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، والجهات الأمنية؛ لتنفيذ القرار.





جاء ذلك ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين ، وقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات الكبيرة؛ للوقاية من فيروس كورونا خلال تلك الفترة .



