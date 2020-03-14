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محافظات

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. قرار عاجل من محافظ القاهرة بسبب كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 08:33 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غلق كافة المراكز التعليمية (السناتر)، خلال فترة تعليق الدراسة؛ حرصًا على الصحة العامة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووجه المحافظ، نوابه، ورؤساء الأحياء، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والجهات الأمنية؛ لتنفيذ القرار.

جاء ذلك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات الكبيرة؛ للوقاية من فيروس كورونا خلال تلك الفترة .

كما وجه محافظ القاهرة، مديرية التربية والتعليم، باستغلال فترة تعليق الدراسة، فى تعقيم جميع المنشآت التعليمية؛ للوقاية من فيروس كورونا.
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