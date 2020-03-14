الاطباء : تسليم الكارنيهات للأطباء الجدد بدءا من الأحد 22 مارس وحتى آخر الشهر

تعلن النقابة العامة للأطباء عن بدء تسليم الكارنيهات الخاصة بأطباء الدفعة الجديدة خريجي ديسمبر 2018 بداية من الأحد 22 مارس الحالي وحتى 31 مارس 2020 في الساعة الواحدة ظهرًا بالقاعة الرئيسية بالنقابة العامة للأطباء.









وأفادت النقابة أنه سيتم توصيل كارنيهات الأطباء الجدد الذين قاموا بتقديم أوراقهم للنقابات الفرعية عبر مندوبي النقابات الفرعية وناشدتهم بالتوجه إلى النقابة الفرعية لتسلم الكارنيه.









مرفق جدول التسليم طبقًا لرقم ترخيص مزاولة المهنة.









وذلك نظرا لإلغاء حفل استقبال الدفعة الجديدة والذى كان مقررا يوم ٢٧ مارس القادم.