بعد عودته من أوروبا.. إصابة وزير مغربي بفيروس كورونا

أعلنت السلطات المغربية إصابة وزير التجهيز والنقل بفيروس كورونا المستجد.





وأكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والمياه أن الوزير عبد القادر اعمارة أصيب بفيروس كورونا المستجد.





واشارت في بيان إلى أن الوزير أصيب بالفيروس عقب عودته من رحلة عمل في دول أوروبية.





وأوضحت أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة للوزير وتأكدت أن نتيجته "ايجابية" ما يعني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.





وأضافت أن الوزير يطبق الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، ومن المقرر أن يمارس عمله عن بعد.



