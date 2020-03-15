هزر فزر.. هنا الزاهد تقدم برنامجا جديدا على CBC .. تفاصيل

عرضت قناة cbc برومو برنامج "هزر فزر"، الذي يعرض قريبًا على شاشتها، وتقدمه النجمة هنا الزاهد.





البرنامج يشهد مشاركة عدد كبير من النجوم، والذين سينقسمون إلى فريقين في كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتي يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الكنبة.





من الألعاب الموجودة في البرنامج أيضًا "لعبة الحروف"، والتي يقوم كل فرد من الفريق خلالها بإخفاء عينيه بنظارة معتمة، ويمسك حرفًا لتكوين الكلمة الصحيحة التي تجيب سؤال المذيع، ويمكنه استبدال الحرف مع أعضاء الفريق.





كذلك لعبة "البوسترات المحرفة"، والتي يتم فيها عمل تعديل على بوسترات أفلام، مع عدم كتابة اسم العمل، وعلى المتسابقين معرفة اسم الفيلم صاحب البوستر الأصلي.





وهناك لعبة تمثيل 5 أغان في 50 ثانية، ولعبة الموسيقى التصويرية، حيث يقوم اثنين من الفريق بعمل موسيقى تصويرية لفيلم شهير، يغنون الموسيقى وليس كلامًا، ويجب معرفة اسم الفيلم المشهور به هذه الأغنية خلال دقيقتين.







