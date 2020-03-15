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رياضة

محمد فضل: إمام عاشور وقع للأهلي .. ووليد سليمان بكى بعد أحداث السوبر.. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 01:27 ص
امام عاشور و وليد
امام عاشور و وليد سليمان
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حسن العمدة
فجر محمد فضل عضو اتحاد الكرة مفاجأة بشأن توقيع نجم الزمالك لنادي الأهلي قبل انضمامه للقلعة البيضاء.

وقال فضل في تصريحات تليفزيونية، إن إمام عاشور جناح الزمالك وقع للأهلي خلال فترة وجوده في إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء.

وشدد فضل ، على أنه طلب من إمام عاشور الاعتذار لوليد سليمان لاعب الأهلي في غرفة الملابس على ما حدث منه بعد المباراة، معلقا "قلت له هل فعلت ذلك مع وليد فلم يرد، فقلت له هذا لاعب كبير ولابد أن تعتذر له".

واختتم محمد فضل ، تصريحاته، أن وليد سليمان جلس على الأرض منهارا فى البكاء بعد ما حدث له في مباراة السوبر، ولم أعرف سبب البكاء إلا بعدما رأيت "السي دي" الخاص بالأحداث التي وقعت بعد انتهاء المباراة.

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