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اقتصاد

استقرار سعر اليورو اليوم الأحد 15-3-2020

الأحد 15/مارس/2020 - 08:31 ص
اليورو
اليورو
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قسم الاقتصاد
استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال بداية تعاملات اليوم، الأحد 15-3-2020، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.42 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

17.77 جنيه للشراء  و17.89 جنيه للبيع.


السعر فى البنك الأهلى المصري

سجل 17.42 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.


فى بنك مصر

17.56 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك البركة

17.69 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.


فى البنك التجارى الدولى cib

17.63 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع.


سعر اليورو بمصرف أبو ظبى الإسلامى

17.37 جنيه للشراء و17.50 جنيه للبيع.


بنك الإسكندرية

17.68 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.

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