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فن

لن أقابل والدي.. ليدي جاجا تعلن عن عزل منزلي بسبب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 09:25 ص
ليدي جاجا
ليدي جاجا
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شروق ابراهيم
علقت النجمة العالمية ليدي جاجا على ما يجرى حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة الآلاف في فترة قصيرة. 

وكتبت ليدي جاجا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "تحدثت مع أطباء وعلماء وقالوا إن أفضل طريقة للوقاية هي عزل النفس في المنزل والابتعاد عن كبار السن والتجمعات". 

وأضافت: "أتمنى أن أقابل والديّ وجدتي ولكن لا أريد أن أنقل لهم العدوى إذا كنت مصابة به. أحبك يا عالم. سنتخطى هذا. ثقوا بي. تحدثت مع الرب وقال إننا سنكون بخير". 

يشار إلى أن ليدي جاجا أعلنت موعد طرح ألبومها الجديد الذي يحمل اسم Chromatica  من خلال حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر". 

وكشفت ليدي جاجا أن الألبوم سيطرح 10 أبريل في المتاجر الإلكترونية، ومن الممكن حجزه قبل صدوره من خلال الموقع الخاص بشركة الإنتاج.
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