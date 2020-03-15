لفتة إنسانية.. كريستيانو رونالدو يواجه كورونا بقرار مفاجئ

قرر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، المساهمة في مكافحة فيروس كورونا المنتشر بجميع أنحاء العالم.





وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن كريستيانو رونالدو قرر تحويل الفنادق التي يملكها "cr7 hotels"، لمستشفيات مجانية خلال الفترة المقبلة، من أجل علاج المصابين بفيروس كورونا". وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن كريستيانو رونالدو قرر تحويل الفنادق التي يملكها "cr7 hotels"، لمستشفيات مجانية خلال الفترة المقبلة، من أجل علاج المصابين بفيروس كورونا".





وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إلى أن النجم البرتغالي، سيتكفل بمصاريف العلاج، ورواتب الأطباء والممرضين طوال الفترة.



