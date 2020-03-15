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أخبار العالم

الشئون الإسلامية بالمملكة السعودية: سنغلق المساجد مؤقتا إذا لزم الأمر بسبب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 10:24 ص
الدكتور عبد اللطيف
الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية
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عبدالله قدري
نفى الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وجود إصابة بكورونا في أي مسجد من مساجد المملكة، مؤكدًا أن هناك التزاما بالتدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة للحد من انتشار الفيروس.

وقال "آل الشيخ" إن الوزارة ستغلق المساجد مؤقتًا وتوقف صلاة الجماعة إذا لزم الأمر حمايةً للمواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أنه يجب على المسلم المصاب بالفيروس عدم الذهاب للمسجد منعًا للعدوى، كما يحق للشخص السليم الامتناع عن صلاة الجماعة إذا خشى على نفسه من الضرر.

كما أكد أنه ستتم محاسبة الأئمة المخالفين لتعليمات الوزارة، مشيرًا إلى أهمية الإبلاغ عن أي مسجد مخالف حرصًا على السلامة العامة.

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