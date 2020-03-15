بإجمالى 13 مليونا.. تمويل 581 مشروعا بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبحيرة، فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل بالإضافة إلى تقديم الخدمات غير المالية والدعم الفني لأبناء المحافظة.





وأشار فى بيان إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبحيرة وفر خلال الشهر الماضي 1024 فرصة عمل للشباب والمرأة من خلال تمويل 581 مشروعا بإجمالي استثمارات 13 مليونا و181 ألفا و871 جنيها وتمثلت تلك المشروعات فى الآتى:

تمويل مشروعات الأقراض المتناهية الصغر لإجمالي 571 مشروعا بقيمة 9 ملايين و529 ألفا و177 جنيها، توفر 990 فرصة عمل.

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وتمويل 10 مشروعات صغيرة من خلال الجهات الوسيطة (البنوك) بقيمة 3 ملايين و652 ألفا و694 جنيها، ساهمت فى توفير 34 فرصة عمل بالإضافة إلى جهود الخدمات غير المالية (وحدة خدمة المنشآت)، حيث تم إصدار 27 رخصة دائمة و28 رخصة مؤقتة بالإضافة الى 4 سجلات تجارية و28 رقما قوميا للمنشأة.

وأخيرًا ساهم فى المزيد من جهود وحدة الخدمات غير المالية من خلال الندوات وورش العمل وتقديم الدعم الفني والدورات التدريبية وزيارات الطلبة.