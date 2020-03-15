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انتشرت فى 15 محافظة.. حماية المستهلك: سيارات الضبطية القضائية منظومة عمل متكاملة.. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 12:36 م
اللواء راضي عبدالمعطي،
اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك
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شيرين عادل
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن إطلاق الجهاز المرحلة الثانية لسيارات الضبطية القضائية، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بضبط منظومة الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين.

وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن الجهاز قام بنشر سيارات الضبطة القضائية فى 15 محافظة، فى إطار برناج الحكوم، والذى يؤكد وجود آليات غير تقليدية. 

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن سيارات الضبطة القضائية مجهزة بمأمورى الضبطية القضائية للتواجد بالأسواق مجهزة باللائحة القانونية، بالإضافة لمطبوعات توعوية للمواطنين بشأن حقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز. 

وأوضح أن سيارات الضبطية القضائية تعتبر منظومة عمل متكاملة متواكبة مع استراتيجية الدولة في ضبط الأسواق.

وأكد اللواء راضي عبد المعطي أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بمنظومة ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين فى القاهرة الكبرى والمحافظات. 
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