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مرأة

هنتغدى إيه النهاردة.. كبد وقوانص الدجاج مع الأرز البسمتي

الأحد 15/مارس/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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رشا عوني

تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص ربات المنزل على التغيير بشكل دائم فيها، وتحتاج أجسام الأطفال إلى التنويع في الأكلات، خاصة في السن الصغيرة، لاستكمال النمو وتقوية العظام، لذا يحتاج جسم الطفل إلى المزيد من الأكلات والأطباق الصحية الشهية، وكذلك الكبار. 

نقدم لك طريقة عمل كبد وقوانص الدجاج بالبصل والثوم مع الأرز البسمتي. 


كبد وقوانص الدجاج بالبصل والثوم: 
وقت التحضير : 60 دقيقة
العدد : 4 أفراد

المكونات :
كيلو كبد وقوانص دجاج منظفة جيدًا
فلفل أخضر + فلفل أحمر مقطع مكعبات صغيرة
حبة بصل كبيرة
5 فص ثوم مهروس
ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
زيت للقلي

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الطريقة :
اغسلي الكبد القوانص واسلقيها في الماء وضيفي لها القرنفل والحبهان وورق اللورا، وفي مقلاة أخرى ضعي الزيت وشوحي البصل مع الفلفل الملون والثوم لمدة 10 دقائق، وبعد تصفية القوانص من الماء ضيفيها إلى الخضروات وقلبيها لمدة 5 دقائق، ضيفي الملح والفلفل الأسود مع عصير الليمون.


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ثانيًا الأرز البسمتي : 

مدة التحضير : 45 دقيقة
الكمية : تكفي لـ 3 أفراد

مكونات الأرز البسمتي :
3 أكواب أرز بسمتي
مرقة دجاج
ثمرة بصل
ثوم بودرة
زيت ذرة
ملعقة كركم
ملعقة ملح

طريقة عمل الأرز البسمتي :
- شوحي البصل المفروم في زيت الذرة حتى يذبل لونه
- ضيفي التوابل للبصل وقلبي الخليط
- أذيب 2 مكعب مرقة دجاج في 3 أكواب ماء
ضيفي خليط الماء والمرقة على البصل والبهارات واتركيها تغلي 5 دقائق
- ضيفي الأرز البسمتي للخليط واتركيه ينضج على نار هادئة .


هنتغدى إيه النهاردة.. كبد وقوانص الدجاج مع الأرز البسمتي
هنتغدى إيه النهاردة.. كبد وقوانص الدجاج مع الأرز البسمتي
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