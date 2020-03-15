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رياضة

مفاجأة في تعاقد الأهلي مع السويسري رينيه فايلر

الأحد 15/مارس/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كثف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي من اجتماعاته علي مدار الساعات الماضية مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر تارة ومع لجنة التخطيط تارة أخرى بهدف ترتيب الأوضاع ووضع خارطة طريق الموسم الجديد.

وكشفت مصادر خاصة عن مفاجأة من العيار الثقيل في تعاقد القلعة الحمراء مع السويسري رينيه فايلر، حيث أنه ينص علي تجديده تلقائيًا حال الحصول علي بطولتي الدوري ودوري أبطال افريقيا لموسم آخر، وإذا أراد المدير الفني الرحيل عليه دفع 6 شهور شرطا جزائيا.

وقالت المصادر إن الأهلي بإمكانه إزالة شرط حصد البطولتين وإخطار المدرب بتمديد تعاقده لموسم آخر بموافقة فايلر، مضيفة أن كل ما ذكر في الفترة الماضية حول بنود طلبها المدرب لتجديد تعاقده ليس لها أساس من الصحة، ولكن هو وضع خطة للموسم المقبل خلال اجتماعاته مع الخطيب.

وتمسكت الإدارة الحمراء بتواجد المدرب لأطول فترة ممكن في ظل الإخلاص الذي يعمل به وإصراره علي عدم السفر إلي بلاده وقضاء إجازة خاصة في أكثر من مناسبة ومتابعة قطاع الناشئين من خلال معاونيه، وقالت الإدارة أن المدير الفني لديه مشروع كبير وحلم يرغب في تحقيقه معهم لذا هناك توافق بين الطرفين.

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