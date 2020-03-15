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رياضة

شريف إكرامي يرد على أنباء توقيعه لـ بيراميدز

الأحد 15/مارس/2020 - 01:52 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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محمد السعيد
رد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، على أنباء توقيعه لنادي بيراميدز، تهميدًا للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان شريف إكرامي، أعلن مطلع الشهر الماضي، رحيله عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وقال شريف إكرامي في تصريحات لبرناج "الماتش" المذاع عبر شاشة "صدى البلد": "لا أتعجب من الحديث من توقيعي لنادٍ آخر، هناك توقعات وتكهنات بشأن وجهتي المقبلة، لكن سأعلن كل شيء في الوقت المناسب". 

وأضاف شريف إكرامي: "سأعقد جلسة مع مسؤولي النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، للاتفاق على كل شيء".

ويعاني شريف إكرامي من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية للأهلي آخر موسمين، بسبب المستوى المميز الذي يقدمه محمد الشناوي.
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