دورك جاي .. مغني راب شهير يهاجم محمد رمضان .. تفاصيل





وطرح مغني الراب ويجز على قناته الرسمية عبر موقع "يوتيوب" اغنية بعنوان "دورك جي" يهاجم فيها محمد رمضان واقتربت الأغنية من حاجز الـ2 مليون مشاهدة.





وكان كليب "دورك جي" بنفس فكرة وتصميم كليب "مشروب الطاقة "ستينج" ردًا على محمد رمضان.





من جهة أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.





ويشاركه البطولة نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبد العزيز، وعبد العزيز مخيون، وريم سامي، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش