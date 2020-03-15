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حوادث

بسبب كورونا.. النيابة الإدارية تقرر العمل بنصف قوة أعضائها والإداريين

الأحد 15/مارس/2020 - 03:20 م
محاكمة
محاكمة
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جودت عيد
أصدر المستشار عصام المنشاوي المنشور رقم ۲ لسنة ۲۰۲۰، تأكيدًا على ما تضمنه المنشور رقم 1 لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتاريخ،۲۰۲۰/۳/۱۰، وتماشيًا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 طالب المنشور من  مديري الإدارات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات تنفيذ ما يلي:

اولا: تنظيم العمل بتواجد نصف القوة من الأعضاء والإداريين يوميا وذلك لمدة خمسة عشرة يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس.

ثانيا: التأكيد على اتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ ما جاء بالمنشور رقم 1 سالف الذكر وعلى وجه الخصوص تعقيم المقرات وتطهيرها بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وتقليل أعداد المتواجدين من المطلوبين والمواطنين بقدر الإمكان بمقار النيابات.
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