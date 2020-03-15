بسبب كورونا.. النيابة الإدارية تقرر العمل بنصف قوة أعضائها والإداريين

أصدر المستشار عصام المنشاوي المنشور رقم ۲ لسنة ۲۰۲۰، تأكيدًا على ما تضمنه المنشور رقم 1 لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتاريخ،۲۰۲۰/۳/۱۰، وتماشيًا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
طالب المنشور من مديري الإدارات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات تنفيذ ما يلي:
اولا: تنظيم العمل بتواجد نصف القوة من الأعضاء والإداريين يوميا وذلك لمدة خمسة عشرة يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس.
ثانيا: التأكيد على اتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ ما جاء بالمنشور رقم 1 سالف الذكر وعلى وجه الخصوص تعقيم المقرات وتطهيرها بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وتقليل أعداد المتواجدين من المطلوبين والمواطنين بقدر الإمكان بمقار النيابات.