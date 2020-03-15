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حوادث

ضبط المتهمين بالسطو المسلح على محطة مياه الشرب في منيا القمح

الأحد 15/مارس/2020 - 03:37 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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محمد الطحاوي

تمكن رجال مباحث مركز منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، من تحديد وضبط المتهمين بالسطو علي محطة مياه الشرب والصرف الصحي بقرية كفر شلشلمون دائرة مركز منيا القمح، وإحالتهم إلى نيابة منيا القمح، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.


وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز منيا القمح، يفيد ورود بلاغا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بقيام مجهولون بالسطو علي مقر محطة مياه الشرب والصرف الصحي، بقرية كفر شلشلمون، دائرة مركز منيا القمح، وقيامهم بسرقة  أجهزة  حاسب الآلي وأجهزه قياس الكلور في المياة والميكرسكوبات وبعض المعدات الخاصة بالمحطة، بعد تهديد العمال بالمحطة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم  13884 جنح مركز منيا القمح لسنة 2020. 

 

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين قيام  7 أشخاص بعضهم  له نشاط إجرامي ومسجلين جنائيًا، بارتكاب الواقعة، خمسة منهم من مصر القديمة والمتهم السادس مقيم بمدينة العاشر من رمضان، والمتهم السابع مقيم دائرة مركز بلبيس، واشتركوا فيما بينهم في السطو علي المحطة وسرقة العديد من محتوياتها وتحميلها علي سيارتين  والفرار بالمضبوطات. 

 

وتمكن ضباط مباحث منيا القمح من تحديد الجناة وضبطهم وضبط  السلاح الناري المستخدم في الواقعة، والسيارتين المستخدمتين في تحميل المسروقات. 

 

وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة بمركز منيا القمح والتي قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة السرقة بالإكراه، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة. 

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